شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -1.58 نقطة ليستقر على سعر 258.01 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم المحوري 249.65، ليستهدف مستوى المقاومة 282.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه