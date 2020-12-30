شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يتراجع بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط – تحليل – 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -1.58 نقطة ليستقر على سعر 258.01 دولار، كما يعاني السهم من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 278.40، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 259.50.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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