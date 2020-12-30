شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتفاع ليقترب من هدفنا الثاني المنتظر عند 0.7700، ونرجّح أن نشهد مزيد من الميل الصاعد وتحقيق مكاسب إضافية تمتد إلى 0.7800، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 0.7620 والثبات دونه.

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