شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر عقود خام برنت يكمل النموذج الإيجابي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً أولياً لمقاومة العلم المثلثي الصاعد ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستويات 52.45 ثم 53.85 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية، والتي يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 51.05.

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