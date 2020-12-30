شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الإسترليني يصل إلى الهدف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليصل إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1.3624، ليدعم الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 1.3760 بعد تخطي المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.3440 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث: الجنيه الإسترليني يصل إلى الهدف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.