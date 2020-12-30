بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 28.5 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر28 نقطة ليبلغ مستوى 92ر5549 نقطة بنسبة هبوط بلغت 51ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 08ر250 مليون سهم تمت عبر 8348 صفقة نقدية بقيمة 3ر29 مليون دينار (نحو 6ر96 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر12 نقطة ليبلغ مستوى 37ر4551 نقطة بنسبة هبوط بلغت 27ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر182 مليون سهم تمت عبر 4665 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 مليون دينار (نحو 3ر31 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر36 نقطة ليبلغ مستوى 34ر6057 نقطة بنسبة هبوط بلغت 6ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر67 مليون سهم تمت عبر 3683 صفقة بقيمة 7ر19 مليون دينار (نحو 65 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 3ر7 نقطة ليبلغ مستوى 88ر4642 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر164 مليون سهم تمت عبر 3684 صفقة نقدية بقيمة 6ر8 مليون دينار (نحو 3ر28 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (معادن) و(فجيرة أ) و(الأولى) و(سنرجي) أما شركات (الأولى) و(أهلي متحد) و(المدينة) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (ياكو) و(تعليمية) و(ثريا) و(يونيكاب) الأكثر انخفاضا.