شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تواصل تحطيم الأرقام وتقترب من 29 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت بيتكوين، الأربعاء مستوى قياسيا عند 28599.99 دولار، لتصل بمكاسبها هذا العام إلى ما يزيد عن 295%. وارتفعت أكثر العملات المشفرة انتشارا في العالم في أحدث تعاملات 3.5% إلى 28349 دولارا. ومنذ كسرت مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر /كانون الأول زادت تقريبا بواقع النصف. (رويترز)

كانت هذه تفاصيل خبر بيتكوين تواصل تحطيم الأرقام وتقترب من 29 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.