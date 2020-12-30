شكرا لقرائتكم خبر عن 16% مكاسب الأسهم اليابانية في 2020.. بعد افضل أداء فصلي منذ 2013 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا الأربعاء، في آخر يوم تداول هذا العام، ليتراجع عن أعلى مستوى سجله في أكثر من ثلاثين عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة حيث جنى المستثمرون الأرباح، لكنه سجل مكاسب للعام الثاني على التوالي.

وانخفض نيكاي 0.45 بالمئة إلى 27444.17 نقطة الأربعاء بعدما أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى منذ 16 أغسطس آب 1990.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1804.68 نقطة متراجعا عن أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 والذي سجله أمس الثلاثاء.

وبالنسبة للأداء السنوي، صعد نيكاي 16 بالمئة مقارنة مع ارتفاع 18.2 بالمئة في 2019. وارتفع المؤشر بنحو 18.4 بالمئة في الربع الأخير من العام مسجلا أعلى زيادة فصلية منذ الثلاثة شهور المنتهية في مارس آذار 2013.

وارتفع المؤشر توبكس بنحو 4.8 بالمئة في 2020 مقارنة مع ارتفاع يتجاوز 15.2 بالمئة في العام السابق.

وتغلق أسواق المال اليابانية أبوابها الخميس وتفتح مجددا الاثنين الرابع من يناير /كانون الثاني.

وانخفض 29 من 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

وكانت الأسهم الأسوأ أداء ضمن أسهم أكبر 30 شركة على المؤشر توبكس سهم هوندا موتور الذي تراجع 1.78 بالمئة وسهم شين-إيتسو كيميكال الذي نزل 1.66 بالمئة.

وصعد سهم رينوفا العاملة في مجال تطوير الطاقة المتجددة 4.9 بالمئة ليسجل مستوى قياسيا جديدا إذ استفاد من تنامي توقعات المستثمرين بشأن الطاقة النظيفة.

(رويترز)

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