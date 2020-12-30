شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الملكي ينقل وثائق اتفاق بريكست إلى لندن لتوقيعها من جونسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الأربعاء، الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد «بريكست»، والذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش. ووقع المسؤولان وخلفهما أعلام أوروبية نص الاتفاق أمام الكاميرات والمصورين. وستنقل هذه الوثائق جواً بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ليوقع عليها رئيس الحكومة بوريس جونسن بالأحرف الأولى.

ودعي النواب البريطانيون الأربعاء أيضاً لمناقشة النص المؤلف من 1250 صفحة. وليس هناك شكوك بشأن المصادقة عليه نظراً إلى الأغلبية المتاحة لحكومة بوريس جونسون المحافظة والدعم المبدئي الذي أبدته المعارضة العمّالية.

وبعد الموافقة الرسمية من دول الاتحاد الأوروبي، سينشر النص في الجريدة الرسمية للتكتل بحلول الخميس للسماح بدخوله حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.

وسيكون تطبيقه مؤقتاً في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي الذي تعتبر موافقته ضرورية والذي يمكنه بعد ذلك عقد جلسة عامة استثنائية في نهاية شباط/فبراير للتصويت على النص.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان، «في الأول من كانون الثاني/يناير، سنقول +مرحباً، وداعاً+ للمملكة المتحدة».

وأضاف «مع نهاية الفترة الانتقالية، ستترك المملكة المتحدة فعلياً السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، وفي نفس الوقت سنبدأ شراكتنا الجديدة».

وفي 24 كانون الأول/ديسمبر، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق يؤطر مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ختام مفاوضات صعبة.

وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2020، في 31 كانون الأول/ديسمبر مع خروج بريطانيا من السوق الموحدة.

ومن خلال هذه الشراكة الاقتصادية والتجارية، يسمح الاتحاد الأوروبي للندن بالدخول دون رسوم جمركية أو حصص إلى سوقه الذي يضم 450 مليون مستهلك، لكنه ينص على عقوبات وتدابير تعويضية في حال عدم امتثالها لبنود الاتفاق.