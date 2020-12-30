شركة فوتسى راسل قد تحذف المزيد من شركات الصين بعد توضيح أمر تنفيذى أمريكى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق العالمية إنها قد تحذف المزيد من الشركات الصينية المدرجة على مؤشراتها العالمية بعدما أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين أمرا تنفيذيا يحظر الاستثمارات الأمريكية في الشركات التي يُعتقد أن الجيش الصيني يدعمها.

ودفع الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترامب في 12 نوفمبر، مؤشرات فوتسي راسل وإم.إس.سي.آي وستاندرد آند بورز وداو جونز إلى حذف شركات صينية مدرجة في قائمة سوداء أمريكية حفاظا على التزام عملائها، لكن نطاق العقوبات كان يعتبر غير محدد.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين تعليمات توضح أن الأمر التنفيذي المعلن في نوفمبر سيسري على المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق المؤشرات وكذلك الشركات الصينية التي يتبين أن الجيش الصيني يملكها أو يسيطر عليها.

وقالت فوتسي راسل، التي أعلنت أنها استبعدت تسع شركات صينية من مؤشراتها العالمية استجابة للأمر التنفيذي، في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين إنها تراجع التوضيح الأمريكي وستتخذ قرارا بشأن "عمليات حذف إضافية محتملة".

وأكدت أنها ستنشر إعلانا في الرابع من يناير بشأن أي حذف إضافي للشركات على أن يسري بدءا من السابع من يناير.