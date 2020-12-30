شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي تفقد 7 نقاط بختام تعاملات جلسة الأربعاء..وهبوط 15 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% خاسراً 6.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2517.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.2 مليون سهم محققة ما قيمته 145.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1605 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 4.60%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.79%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 3.51%، ثم سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 2.56%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.5 مليون ورقة بقيمة 19.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.78%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، أن مجلس إدارة الشركة بصدد اتخاذ قرارات بالتمرير في موعد أقصاه 3 يناير 2021 بشأن أمور اعتيادية داخلية.