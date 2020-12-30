شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي تفقد 7 نقاط بختام تعاملات جلسة الأربعاء..وهبوط 15 سهماً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% خاسراً 6.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2517.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.2 مليون سهم محققة ما قيمته 145.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1605 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 4.60%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.79%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%.
وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 3.51%، ثم سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 2.56%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.5 مليون ورقة بقيمة 19.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.78%.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، أن مجلس إدارة الشركة بصدد اتخاذ قرارات بالتمرير في موعد أقصاه 3 يناير 2021 بشأن أمور اعتيادية داخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة دبي تفقد 7 نقاط بختام تعاملات جلسة الأربعاء..وهبوط 15 سهماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.