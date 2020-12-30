شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-12-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 30-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 19.19 جنيه للشراء، و19.38 للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و19.23 للبيع، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وأكد تقرير الاستقرار المالي للعام 2019 الصادر عن البنك المركزي، أن النظام المالي شهد مستوى مرتفعاً من الاستقرار خلال السنوات الماضية، كما شهد الأداء الاقتصادي تحسناً نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2016-2019، وقد ساهم كل من استقرار النظام المالي وتحسن الأداء الاقتصادي في تحصين الاقتصاد المصري ضد الاضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحد من احتمالية تَكَوُن مخاطر نظامية تؤثر على استقرار النظام المالي.

قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، وهو ما ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.20 جنيه للشراء.

19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.19 جنيه للشراء .

19.38 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

19.03 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.20 جنيه للشراء.

19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.21 جنيه للشراء.

19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.21 جنيه للشراء.

19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.18 جنيه للشراء.

19.40 جنيه للبيع.