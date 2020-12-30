البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 10860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 2241 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 13286 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4190 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 2125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.13% ليصل إلى مستوى 3082 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1049 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، حديد عز، السويدي إليكتريك، أصول للوساطة في الأوراق المالية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للزيوت والصابون، أوراسكوم للتنمية مصر، بنك التعمير والإسكان، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الإسماعيلية مصر للدواجن، الكابلات الكهربائية المصرية.

فيما أعلنت شركتي الإسماعيلية مصر للدواجن وأصول للوساطة في الأوراق المالية، عدم وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم في البورصة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، النساجون الشرقيون للسجاد، 6400 سهم، 112.5 ألف سهم، 68.8 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، ام ام جروب للصناعات والتجارة العالمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 1.3 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، 15.2 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 8500 سهم، 2400 سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار 10 آلاف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، 15.3 مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.

فيما أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، نقل عدد 28.1 مليون من أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة لتمويل نظام الإثابة والتحفيز، وذلك بجلسة اليوم الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.899% تقريباً من رأس المال.

بينما اشترى مصطفى إسماعيل عارف رزق، عدد 63950 سهم بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، بسعر 1.1126 حينه بقيمة إجمالية 71.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 9.99% إلى 10.087%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، موافقة مجلس إدارة الشركة، على إقرار توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد، وتم تحديد تاريخ الاستحقاق لتوزيعات الأرباح Record Date)) لمالك السهم حتى نهاية جلسة يوم 19 يناير 2021 وسيتم الصرف اعتبارا من يوم 26 يناير 2021، وفقا للقواعد المعمول بها ببورصة ناسداك دبي.

وستقوم الشركة بتوزيع الأرباح بالدولار الأمريكي على المساهمين المالكين لأسهم في ناسداك دبي (NASDAQ Dubai) وبالجنيه المصري على المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية. وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقاً لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ قرار مجلس الإدارة الموافق 29/30/2020، وتضاف هذه الأرباح على توزيعات الأرباح البالغة 0.21 دولار أمريكي للسهم والتي تم توزيعها بالفعل على المساهمين في شهر أغسطس 2020، وبذلك يصل إجمالي قيمة الأرباح المُعلن عنها خلال السنة المالية 2020إلى 0.42 دولار أمريكي للسهم.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، وتضمنت الإعلان عن القوائم المالية المعدة تقديرياً عن الفترة من أول يوليو 2020 حتى 30 نوفمبر 2020، وبلغ صافي الرباح شامل الضريبة نحو مبلغ 44.1 مليون جنيه مقابل 34.1 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام السابق.

كما أعلنت شركة غاز مصر، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، وتمت الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2021، والتي تستهدف تحقيق نحو 106 ملايين جنيه صافي أرباح بعد الضريبة، مقابل 82 مليون جنيه مستهدف بموازنة 2020، كما تستهدف الموازنة التقديرية تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 5.2 مليار جينه في موازنة 2021 مقابل 4.1 مليار جنيه في موازنة 2020.

كما وافق مجلس الإدارة، على زيادة رأسمال شركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" والتي تمتلك غاز مصر نسبة 15.08% من رأسمالها من 136 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، والمساهمة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 54.12 مليون جنيه إلى 216.51 مليون جنيه، ويكون التمويل بنسبة الـ50% سداد نقدي، ويكون نصيب غاز مصر النقدي في الزيادة مبلغ 12.24 مليون جنيه، وتمويل نسبة الـ50% الثانية من الاحتياطيات البالغة نحو 277 مليون جنيه، وفقاً للمركز المالي لشركة بترومنت في 31 ديسمبر 2019.

فيما أعلنت شركة النيل لحليج الأقطان، نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الماضي، ووافق المجلس على شطب أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية شطباً اختيارياً وشراء جميع أسهم المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه، وذلك بعد استحواذ شركة إيمكس انترناشيونال على 49.8 مليون سهم بحصة تعادل 93.9% من أسهم رأسمال الشركة المصدر، على أن يتم شراء أسهم المعترضين على الشطب الاختياري بنفس ذات سعر عرض الشراء الإجباري من إيمكس والبالغ 50 جنيه للسهم الواحد.