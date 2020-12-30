شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية تعلن تأسيس شعبة للأجهزة الكهربائية برئاسة جورج زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن مجلس إدارة الغرفة بدأ في تنفيذ استراتيجية إضافة شعب تجارية جديدة لزيادة الخدمات المقدمة للتجار و التنسيق في الأفرع المختلفة التي تخدم حركة التجارة بالمحافظة من خلال زيادة عدد الشعب النوعية لتشمل جميع التخصصات.

وأضاف امبابي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة لشعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة للدورة 2020-2024 ، مشبرا إلى أن ذلك يأتى في إطار خطة التطوير التي يتم تنفيذها من قبل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي.

وأشار امبابي إلى أنه تم إختيار المهندس جورج زكريا رئيسا لشعبة الأجهزة الكهربائية، وشريف علام نائبا أول للشعبة، وسامح تقوي نائبا ثانيا، وماجد سليمان سكرتيرا عاما للشعبة.

وأوضح إمبابي أنه بإضافة شعبة الأجهزة الكهربائية أصبح إجمالي الشعب النوعية المنتسبة لغرفة الجيزة وفقا للائحة الداخلية بلغ 34 شعبة.