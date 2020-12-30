شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور .. البطاطس 0.5-1.5جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 30-12-2020 ، استقرارا لمعظم الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة بحسب شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان اسعار الطماطم سجلت 1.5-3 جنيهات والبطاطس تتراوح بين 0.5 - 1.5 جنيها للكيلو، و أسعار الفاصوليا 2-4 ، وأسعار الكوسة بين 2- 4.5 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، ،و سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو ،و سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، واستقرت وكيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.