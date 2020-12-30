شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 30-12-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 30-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أعوام مقابل العديد من العملات اليوم الأربعاء إذ تجاوز المتعاملون تأجيلا جديدا في إقرار تحفيز نقدي في الولايات المتحدة وواصلوا المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية.

وسجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي. وتراجع لأدنى مستوى في أكثر من خمسة أعوام مقابل الفرنك السويسري فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.

وانخفض الدولار فيما صعدت الأصول العالية المخاطر منذ توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون المساعدة والإنفاق يوم الأحد نظرا لأن تقديم المزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي يقلل الطلب على حيازة الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.09 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.