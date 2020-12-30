شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى عامين ونصف بفضل المعنويات القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أطول من عامين ونصف ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل الإنفاق المالي الواسع فى الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2295$ الأعلى منذ نيسان/أبريل 2018، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2245 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2243$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي على رفع إعانة الإغاثة من فيروس كورونا للأمريكيين المؤهلين من 600$ إلى 2000$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 89.71 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بفعل ضعف الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، بعد تمرير المزيد من الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة ، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة أزمة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بحوالي 900 مليار دولار ،وحزمة تمويل حكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار ، ليكون إجمالي التحفيز المالي الجديد فى الولايات المتحدة بنحو 2.3 تريليون دولار.