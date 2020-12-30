شكرا لقرائتكم خبر عن التعاونية للتأمين تتسلم تعميد من شركة تحكم الاستثمارية والشركات التابعة لها لتجديد خدمات التأمين الصحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن تسلمها، يوم الثلاثاء، تعميد من شركة تحكم الاستثمارية والشركات التابعة لها لتجديد عقد خدمات التأمين الصحي، حيث سبق الحصول على موافقة الجمعية العامة، بتاريخ 3 مايو الماضي، على الأعمال والعقود السابقة والترخيص بها لعام قادم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قيمة العقد تتجاوز 1% من إجمالي الإيرادات وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2019.

وأكدت الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية، متوقعى أن يكون لذلك أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة لعام 2021م.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 113.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 109.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى أن تحقيق صافي ربح اكتتاب قدره 233.227 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 220.590 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 5.73%.

كذلك انخفض صافي المطالبات المتحملة خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 51.199 مليون ريال أي بنسبة 3.51%، مقابل انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 60.020 مليون ريال أي بنسبة 3.36%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 408.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 225.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.