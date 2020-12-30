شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المراكز العربية تُوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم للنصف الأول من العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المراكز العربية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية الحالية والمنتهي في 30 سبتمبر 2020، بقيمة 237.5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 475 مليون سهم، بحصة توزيع تبلغ 0.50 ريال للسهم، بنسبة توزيع 5% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهين المالكين للأسهم حتى 4 يناير المُقبل، على أن يتم توزيع الأرباح في 14 يناير المُقبل.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 111.1 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 208.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى قيام الشركة بتمديد منح الخصومات غير المتكررة بهدف دعم المستأجرين في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من عامها المالي حققت الشركة صافي أرباح بلغ 264.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 435.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.