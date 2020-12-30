شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تجهز المطار لاستئناف الرحلات التجارية بعد قرار فتح المنافذ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتخذت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الاستعدادات اللازمة لدوران عجلة العمل في المطار، واستئناف تشغيل الرحلات التجارية، بدءاً من الرابعة فجر السبت الموافق 2 يناير 2021، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بإعادة فتح المنافذ.

وكشف مصدر مسؤول أن قرار منع دخول الركاب غير الكويتيين من 35 دولة محظورة لا يزال سارياً، سواءً كان القدوم مباشرة أو عن طريق الترانزيت ما لم يستقر القادمون في دولة غير ممنوعة لمدة 14 يوماً مع تقديمهم شهادة فحص pcr معتمدة.

وبين أنه وفق الخطة فإن المرحلة الأولى لن تزيد عن 30% بمعدل ركاب يصل الى 10 آلاف راكب، وتنتهي هذه المرحلة في 31 يناير المقبل تمهيدا للبدء في المرحلة الثانية، بحسب صحيفة القبس.

وأوضح أن أولى الرحلات القادمة الى البلاد ستكون من تركيا، مشيراً إلى أن الأجهزة الفنية والطبية على أهبة الاستعداد لاستئناف الرحلات التجارية، مؤكداً أن الإجراءات الطبية كما هي ولم تتغير.

وأشار المصدر إلى أن التعامل مع غير الكويتيين القادمين من المملكة المتحدة سيكون أسوة بالدول الأخرى الممنوعة، غير أن الكويتيين يمكنهم العودة إلى البلاد بعد المرور بمحطة (ترانزيت) في دول غير ممنوعة مع الالتزام بإجراء فحص الـpcr.

وقررت دولة الكويت مطلع الأسبوع قبل الماضي حظر دخول الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، بعدما كشفت بريطانيا رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.