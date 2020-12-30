شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يطلق شركة جديدة للتركيز على 4 محاور أبرزها الاستشارات والحلول الأمنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، عن إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات، التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.

وقال الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني، إن تأسيس الشركة يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

وشركة "سيف" ستساهم في تنمية وتطوير منظومة قطاع الحراسات والخدمات الأمنية في المملكة العربية السعودية، وستتركز أعمالها على أربعة مجالات رئيسية تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التي تضم عدداً من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.

وستلعب شركة "سيف" دوراً رائداً في تمكين التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الخدمات الأمنية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يساهم في خلق العديد من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية".

ويأتي إطلاق شركة "سيف" تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع حجم المحتوى المحلي، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أطلق مؤخرا، شركة "روشن العقارية"، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.

وأتي تأسيس تلك الشركة العقارية ضمن الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة، وفق برنامج الصندوق (2018 - 2020)، عبر الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز ملكية المنازل في المملكة ليصل معدلها إلى 70% والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة.