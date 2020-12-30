شكرا لقرائتكم خبر عن أكواباور السعودية توقع 3 اتفاقيات لمشروعات طاقة رياح في أذربيجان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة "أكوا باور"، اتفاقيات التنفيذ الرسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح المستقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميغاوات، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى 300 مليون دولار، وسيقام في منطقتي أبشيرون وخيزي في جمهورية أذربيجان.

وهذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لجمهورية أذربيجان، فإضافة إلى كونه أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي، وسيساعد في توليد مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفير 220 مليون متر مكعب من الغاز، وخفض 400 ألف طن من الانبعاثات سنوياً، وخلق فرص عمل جديدة ومناطق إنتاج وخدمات جديدة كذلك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في أعقاب إبرام اتفاقية التنفيذ بين "أكوا باور" ووزارة الطاقة الأذربيجانية في يناير من العام الجاري حيث وقّعت حينها شركة "أكوا باور" السعودية اتفاقية تنفيذ مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير وبناء وتشغيل مشروع لتوليد طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 240 ميجاواط.

وبحسب بيان سابق على موقع الشركة الإلكتروني، فقد أُبرمت "أكوا باور" اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمشروع وفق نظام بناء وتملك وتشغيل على مدار عشرين عاماً.

وسيساهم المشروع بإنتاجيته التي تصل إلى 240 ميجاواط من طاقة الرياح في دفع جهود الحكومة الأذرية لتنويع مزيج الطاقة من خلال الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في أذربيجان، وتعزيز أمن الطاقة.