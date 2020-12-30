شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في الاتصالات السعودية: الطلب يتزايد على منصات الذكاء الاصطناعي.. ووجود "علي بابا" سينقل الخبرات للمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف رياض بن سعيد معوض النائب الأعلى للرئيس لوحدة الأعمال لدى شركة الاتصالات السعودية "STC"، عن زيادة الطلب في السعودية على منصات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأكد أن وجود "علي بابا" في السوق سيساهم في تعزيز الخبرات ونقلها من الصين إلى المملكة، بحسب قناة العربية.

ودشنت الشركة أمس الثلاثاء ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات لتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبدوره، أوضح هيثم الفرج، النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات لدى المجموعة، أن بناء مراكز البيانات استغرق عاما ونصفا.

وتهدف المراكز إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء. وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميغاواط مع جاهزية للتوسع قابلة للوصول إلى 16.8 ميغاواط.

ولتوضيح مستهدفات الشركة أيضا في الفترة المقبلة، قال هيثم الفرج، النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات لدى شركة الاتصالات السعودية "STC"، في تصريحات صحفية صدرت مؤخرا، إن الشركة تعتزم نشر شبكة الجيل الخامس في 71 مدينة سعودية، مضيفا إن الجدوى الاقتصادية تترجم في المضي قدما في الاستثمار في البنية التحتية بما يتوافق مع التطور التقني.

وكان رئيس مجلس إدارة مجلس سامينا، والرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات السعودية، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أكد في تصريحات صحفية له خلال يوليو الماضي ضرورة اعتماد تقنيات الجيل الخامس عبر مختلف القطاعات والمجالات لإنعاش الاقتصاد وإعادة صياغة الخطط الاستثمارية.

وأوضح أن "اتصالات" ضاعفت سعات الشبكات، كما ضاعفت عمليات التوصيل للخدمات والمنتجات عبر منصتها my stc لأكثر من 20 ضعفا، إذ بلغت عدد عمليات التوصيل 20 ألفا باليوم، مقارنة بألف في الأيام السابقة للجائحة.

وكانت الاتصالات السعودية قد حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال بالربع الثالث 2020 مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال واحد للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.4 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.