شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يوقع رسميًا على صفقة البريكست والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 12:20 مساءً, 30 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات وقع الاتحاد الأوروبي صباح اليوم رسميًا على اتفاق البركسيت مع المملكة المتحدة، ووقع على الاتفاق الذي يتضمن ثلاثة أجزاء كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في حفل توقيع داخل المجلس الأوروبي في بروكسل.

ويشمل الاتفاق بند التجارة الحرة بين الطرفين والتعاون في مجال الطاقة الذرية وتبادل المعلومات الأمنية.

وتقوم طائرة عسكرية بريطانية بنقل النسخ التي تم التوقيع عليها إلى لندن لاعتمادها في وقت لاحق اليوم من قبل رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.

ويتم إدارة العلاقات بين الطرفين مؤقتا خلال فترة انتقالية لا تتجاوز يوم 28 فبراير2021 مما يسمح للبرلمان الأوروبي بالاعتماد النهائي لاتفاقية الطلاق.

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