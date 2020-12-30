سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 69 سنتا ليبلغ 50.58 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتا ليبلغ 58ر50 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 89ر49 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 38 سنتا لتبلغ 00ر48 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا لتبلغ 09ر51 دولار.