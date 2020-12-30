شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين للأسهم الآسيوية.. وتراجع في آخر يوم تداول باليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تعاملات الأربعاء بعد أن قطعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت سلسلة مكاسبها التي استمرت لعدة أيام خلال الليل. في غضون ذلك، ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني في فترة ما بعد الظهر: ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.9% فيما ارتفع مؤشر هونج كونج بنسبة 1.31%.تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2019 إلى 6.0%، وفقًا لبيان صدر عن المكتب الوطني للإحصاء في البلاد. وذلك بالمقارنة مع معدل نمو قبل المراجعة لعام 2019 بلغ 6.1%. وتعدل الصين على نحو اعتيادي بياناتها السنوية للناتج المحلي الإجمالي.

من جهته، انخفض مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنسبة 0.28% في تعاملات بعد الظهر، بعد ارتفاعه بأكثر من 2% الثلاثاء ليغلق عند مستوى لم يشهده منذ أغسطس 1990، وفقًا لبيانات رفينيتيف. وانخفض مؤشر توبيكس بنسبة 0.42%.

وقفز مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.34%. تراجعت الأسهم في أستراليا، حيث انخفض مؤشر إس آند بي أسكس 200 بنسبة 0.65%.

وارتفع أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.93%.

والأربعاء هو آخر يوم تداول في عام 2020 للأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية حيث ستغلق أسواقهما يوم الخميس لاستقبال العام الجديد.

كانت هذه تفاصيل خبر أداء متباين للأسهم الآسيوية.. وتراجع في آخر يوم تداول باليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.