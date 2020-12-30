شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إرجاء اقتراع على حزمة تحفيز أمريكية.. الدولار يتراجع والذهب يرتفع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أعوام مقابل العديد من العملات الأربعاء إذ تجاوز المتعاملون تأجيلا جديدا في إقرار تحفيز نقدي في الولايات المتحدة وواصلوا المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية.

وسجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي. وتراجع لأدنى مستوى في أكثر من خمسة أعوام مقابل الفرنك السويسري فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.

وانخفض الدولار فيما صعدت الأصول العالية المخاطر منذ توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون المساعدة والإنفاق يوم الأحد نظرا لأن تقديم المزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي يقلل الطلب على حيازة الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا.

ونزل الدولار إلى 1.2295 مقابل اليورو الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2018.

ولامس 0.8815 مقابل الفرنك السويسري وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2015.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3552 دولار.

وتراجع الدولار إلى 103.26 ين.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 89.711 وهو أدنى مستوى خلال أكثر من عامين.

ويترقب الكثير من المستثمرين تولي إدارة أمريكية جديدة السلطة بعدما يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير/ كانون الثاني.

وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل الدولار الأمريكي. وتُعتبر العملتان مؤشرين على الإقبال على المخاطرة لارتباطهما بالسلع الأولية العالمية.

وارتفع اليوان في المعاملات المحلية إلى 6.5251 مقابل الدولار.

أسعار الذهب

وربحت أسعار الذهب الأربعاء إذ تراجع الدولار، وصعدت الأونصة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1881.62 دولار بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1886.20 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات «الدولار الضعيف يكفي لخلق زخم صعودي محدود لكي تبقى الثقة في الذهب».

وحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين، إذ نحى المتعاملون جانبا قرار ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ بإرجاء اقتراع على زيادة مساعدات للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 إلى ألفي دولار.

وقال لانجفورد إن التحفيز النقدي بقيمة ألفي دولار سيمضي قدما في الأغلب مما سيكون إيجابيا للذهب، مضيفا أن المعدن يحتاج إلى محفز غير متوقع لكي يشهد صعودا كبيرا.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة الناجمين على الأرجح عن إجراءات التحفيز الكبيرة التي يجري الكشف عنها للحد من تأثير الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.31 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1055.62 دولار وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2346.18 دولار.

(رويترز)