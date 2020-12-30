شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تهبط 1.65% بعد تمديد صفقة استحواذ "بيتك" على "الأهلي المتحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.65% خاسراً 24.65 نقطة ليصل إلى مستوى 1472.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 230.1 ألف دينار بحرينى.

وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية انخفاض 100.24% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.16%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.78%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.92% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.22%، فيما صعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%.

وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المتحد، الاتفاق مع بيت التمويل الكويتي "بيتك"، رهناً بالتحصل على الموافقات الرقابية اللازمة، الموافقة على تمديد فترة تأجيل إجراءات استحواذ "بيتك" على الأهلي المتحد، إلى حين تحديث دراسات بيتك التي ستقوم بها الجهة الاستشارية المعينة من قبل بيتك في هذا الصدد، مضيفة وسيقوم البنك بالإفصاح فوراً وتباعاً عن أي تطورات بخصوص هذا الموضوع حرصاً على الشفافية وعلى مصالح مساهميه والمتعاملين معه وإلتزاماً بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كما أعلن البنك، استقالة شفقت أنور من منصبه لدى البنك كنائب الرئيس التنفيذي للمجموعة-العمليات والتكنولوجيا، على أن يكون آخر يوم عمل له هو يوم 31 ديسمبر 2020.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة ناس المؤسسة، نتائج عقد اجتماع مجلس إدارة اليومين الماضيين، حيث تمت الموافقة على مناقشة ميزانية الشركة للسنة المالية للعام 2021