شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية هامشياً بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% خاسراً 0.50 نقطة ليصل إلى مستوى 8746.26 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% خاسراً 111.38 نقطة ليصل إلى مستوى 25643.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 0.63%، أعقبه قطاعي الإعلام والترفيه وتجزئة الأغذية بنسبة 0.62%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، ثم قطاعي الطاقة والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.28%.

وقفز 95 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 4.84%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 3.76%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 3.70%، فيما تراجع 80 سهماً على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 1.49%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 1.45%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 1.28%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 168.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت "الجزيرة كابيتال"، بصفتها مدير الطرح الخاص بصندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول "الصندوق"، عن اكتمال عملية الاكتتاب في الصندوق بنجاح والتي انتهت يوم الخميس 24 ديسمبر، وقد استقطب الصندوق، على مدى 15 يوم عمل، أكثر من 89 ألف مكتتب، كما بلغ صافي قيمة الاشتراكات 472.8 مليون ريال سعودي، هذا وستقوم "الجزيرة كابيتال"، بصفتها مديراً للطرح، بالتنسيق مع مدير الصندوق لإنهاء عملية التخصيص، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 7 يناير 2021، وعلى أن تطرح وحدات الصندوق في السوق المالية السعودية "تداول" خلال 20 يوم عمل من انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 21 يناير 2021.