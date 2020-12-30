نيكى يتراجع عن أعلى مستوى فى 30 عاما لكنه ينهى العام بتحقيق مكاسب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا في آخر يوم تداول هذا العام، ليتراجع عن أعلى مستوى سجله في أكثر من ثلاثين عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة حيث جنى المستثمرون الأرباح، لكنه سجل مكاسب للعام الثاني على التوالي.

وانخفض نيكي 0.45 بالمئة إلى 27444.17 نقطة اليوم الأربعاء بعدما أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى منذ 16 أغسطس 1990. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1804.68 نقطة متراجعا عن أعلى مستوى منذ أكتوبر2018 والذي سجله أمس الثلاثاء. وبالنسبة للأداء السنوي، صعد نيكي 16 بالمئة مقارنة مع ارتفاع 18.2 بالمئة في 2019. وارتفع المؤشر بنحو 18.4 بالمئة في الربع الأخير من العام مسجلا أعلى زيادة فصلية منذ الثلاثة شهور المنتهية في مارس 2013. وارتفع المؤشر توبكس بنحو 4.8 بالمئة في 2020 مقارنة مع ارتفاع يتجاوز 15.2 بالمئة في العام السابق. وتغلق أسواق المال اليابانية أبوابها غدا الخميس وتفتح مجددا الاثنين الرابع من يناير. وانخفض 29 من 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو. وكانت الأسهم الأسوأ أداء ضمن أسهم أكبر 30 شركة على المؤشر توبكس سهم هوندا موتور الذي تراجع 1.78 بالمئة وسهم شين-إيتسو كيميكال الذي نزل 1.66 بالمئة. وصعد سهم رينوفا العاملة في مجال تطوير الطاقة المتجددة 4.9 بالمئة ليسجل مستوى قياسيا جديدا إذ استفاد من تنامي توقعات المستثمرين بشأن الطاقة النظيفة.

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