شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار مواد البناء اليوم.. الأسمنت 700-750 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 30-12-2020 استقرارا فى معظم المواد، عدا حديد التسليح الذي شهد ارتفاعا منذ أمس الثلاثاء، وذلك وفقا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن أسعار حديد التسليح سجلت 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى أن سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها .