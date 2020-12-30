شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنازل فى بريطانيا ترتفع بأعلى وتيرة فى 6 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري إن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في ديسمبر لتسجل أعلى زيادة سنوية في ستة أعوام، إذ واصلت التحفيزات الضريبية والإقبال على شراء منازل أكبر حجما بفعل جائحة كورونا تعزيز الطلب.

وزادت أسعار المنازل 0.8 بالمئة في ديسمبر بمفرده وهو ما يقل بقليل عن زيادة نسبتها 0.9 بالمئة في نوفمبر. وبلغت الزيادة 7.3 بالمئة على أساس سنوي، كما تجاوزت التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز لارتفاع الأسعار 6.7 بالمئة.

وبعد انهيار مشتريات المنازل خلال الشهور الأولى من العزل العام لمواجهة جائحة كورونا زاد الطلب على الانتقال إلى منازل جديدة لأسباب من بينها الإعفاء المؤقت من ضريبة شراء العقارات والذي ينقضي أجله في نهاية مارس.

وقالت نيشن وايد إن قوة سوق الإسكان تتنافى مع ضعف قطاعات أخرى من الاقتصاد، لا سيما المنكشفة على تجديد قيود مكافحة كوفيد-19. وأضافت أن توقعات الأسعار لعام 2021 تكتنفها ضبابية شديدة.