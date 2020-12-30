شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قطاعات تهبط ببورصة قطر بمستهل التعاملات.. وتراجع 27 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسراً 8.75 نقطة ليصل إلى مستوى 10491.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.2 مليون سهم بقيمة 54 مليون ريال عبر تنفيذ 1145 صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.51%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاعي الصناعات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.78%، 0.08%، على التوالي.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.