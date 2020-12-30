شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الأربعاء بضغوط تراجع 11 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% خاسراً 26.620 نقطة ليصل إلى مستوى 5552.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 32.310 نقطة ليصل إلى مستوى 6061.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% خاسراً 13.880 نقطة ليصل إلى مستوى 4549.72 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% خاسراً 10.450 نقطة ليصل إلى مستوى 4639.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 112 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3758 صفقة، وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.63%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.10%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%.

وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.09%، يليه سهم شركة جياد القابضة بنسبة 5.83%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 5.61%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.25%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 4.95%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مينا العقارية، قيام إحدى الشركات التابعة، بتوقيع اتفاقية تخارج ومبادلة لبعض الأصول بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليون دينار كويتي تقريباً، وذلك مقابل الحصول على أصول أخرى ومبلغ نقدي يقدر بـ2.75 مليون دينار كويتي، منوهة إلى أنه ينتج عن ذلك قيام المجموعة بتسجيل مبلغ 650 ألف دينار كويتي تقريباً خسائر في بند الأرباح المرحلة "في حقوق الملكية".

وفي سياق آخر، قالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك"، إن إحدى شركاتها التابعة شركة كفيك للوساطة المالية، وقعت عقد نهائي وإبرام صفقة شراء ومبادلة أصول بإجمالي قيمة 12.5 مليون دينار كويتي، وذلك مقابل التخارج من بعض الأصول المملوكة للشركة وهي شركة بيان القابضة والمبوبة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وشركة الصلبوخ التجارية، وشركة كالون والمبوبة كاستثمارات في شركات زميلة للمجموعة، وتم تطبيق بعض بنود تلك الصفقة، ونتج عنها تسجيل أرباح بقيمة 3.1 مليون دينار كويتي تقريباً في الربع الرابع من عام 2020.