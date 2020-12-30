شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأنشطة الإقتصادية لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية بنسبة 6.59 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر 2020.

وأجرى الجهاز تحديثا لمنهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي، وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 96.45 خلال شهر اكتوبر 2020 (أولـي) مقابل 98.97 خلال شهر سبتمبر 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.55٪ .

ومن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 98.18 خلال شهر أكتوبر 2020 ، مقارنة بشهر سبتمبر 2020 ، حيث بلغ 92.11 بارتفاع قدره 6.59% وذلك بسبب زيادة المبيعات.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 83.66 خلال شهر أكتوبر 2020 ، مقارنة بشهر سبتمبر 2020 حيث بلغ 80.74 بارتفاع قدره 3.61٪ ، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الاسمنت.

أما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا، فقد بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 150.19خلال شهر أكتوبر 2020، مقارنة بشهر سبتمبر 2020 حيث بلغ 187.49 بانخفاض قدره 19.90٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب مع دخول موسم الشتاء.

وبلـغ الرقــــم القياسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 107.84 خلال شهر أكتوبر 2020 ، مقارنة بشهر سبتمبر 2020 حيث بلغ 110.80 بنسبة انخفاض قدرها 2.67% وذلك بسبب انخفاض حجم الإنتاج والاعتماد على تواجد المخزون.