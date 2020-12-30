شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي تتراجع بافتتاحية جلسة الأربعاء وسط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.47% خاسراً 11.98 نقطة ليصل إلى مستوى 2512.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 33.1 مليون سهم محققة ما قيمته 27.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 479 صفقة لعدد 27 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 4.60%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.79%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.32%، 0.20%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.43%.

وقفزت 4 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 3.51%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 0.95%، فيما تراجع 18 سهماً، على رأسها سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 4.60%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.03 مليون ورقة بقيمة 7.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.82%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، أن مجلس إدارة الشركة بصدد اتخاذ قرارات بالتمرير في موعد أقصاه 3 يناير 2021 بشأن أمور اعتيادية داخلية.