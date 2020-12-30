شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 23-25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منظومة الثروة الداجنة في مصر تطورا ملحوظا على مدار الأعوام الماضية ما أعاد للإنتاج المصرى مكانته في المنطقة الغربية والشرق الأوسط من حيث الجودة والكمية المنتجة، حيث بلغ إنتاج مصر من الدواجن ما يزيد 1.4 مليار دجاجة سنويا وفقا لآخر الاحصائيات، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار للمستهلك وعدم استيراد كميات من الدواجن لسد احتياجات السوق المحلى، ولذلك أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية.

كشفت شعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية عن أسعار الدواجن الحية والمجمدة إضافة إلى أسعار البيض البلدى والمزارع بالسوق المحلى اليوم الأربعاء 30-12-2020.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر الكيلو من الدواجن الحية في المزرعة بين 20 جنيها للكيلو، موضحا أن سعر للمستهلك يتراوح بين23-25جنيها للكيلو، بالإضافة إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر الكرتونة اليوم سجل في المزرعة 28جنيها في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 35 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 34 جنيها ويصل السعر للمستهلك 38-40 جنيها .