شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 مستقر عند 820 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 بعد هبوط أمس بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.





أسعار الذهب اليوم..

الذهب عيار 18 سجل 702.75 جنيه.

الذهب عيار 21 سجل 820 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 937.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6560 جنيها.

أونصة الذهب 1880 دولارا.



وسجل الذهب خلال 2020 اضطرابات ملحوظة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع المعدن الأصفر عالميا، الأمر الذى دفع الذهب فى مصر لتسجيل أرباحا كبيرة وصلت إلى 23% حتى الآن، مع تراجع كبيرة فى حجم المبيعات جراء تفشى فيروس كورونا، وتوقف حفلات الزفاف والمناسبات الجماعية فى البلاد.

مبيعات الذهب فى مصر شهدت حالة من الهدوء النسبى فى على مدار شهرى نوفمبر والنصف الأول من ديسمبر 2020، بحسب تأكيدات شعبة الذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، رغم هبوط الذهب فى بعض الأوقات دون 800 جنيها للجرام، لكن المستهلك ينتظر مزيد من الهبوط فى سعر المعدن الأصفر.

ارتفاع سعر الذهب فى مصر يدفع السوق لحالة من الهبوط فى مبيعات الذهب بأعيرته المختلفة، ورغم أن الذهب فى مصر ضمن العادات الاجتماعية وتحرص الأسر على شراء الذهب فى مصر كنوع من التفاخر والتباهى خلال المناسبات الرسمية، لكن الهبوط فى سعر الذهب يؤدى إلى تحريك ولو جزئى فى المبيعات.