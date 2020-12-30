شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تبلغ مستوى قياسيا عند 28599.99 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت بتكوين اليوم الأربعاء مستوى قياسيا عند 28599.99 دولار، لتصل بمكاسبها هذا العام إلى ما يزيد عن 295 بالمئة. وارتفعت أكثر العملات المشفرة انتشارا في العالم في أحدث تعاملات 3.5 بالمئة إلى 28349 دولارا. ومنذ كسرت مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر زادت تقريبا بواقع النصف.

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