شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تدشن 3 مراكز بيانات ضخمة باستثمارات تبلغ مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشنت شركة الاتصالات السعودية "STC"، ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة، بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبجسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني، فإن تلك المراكز تهدف إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء.

وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميغاواط مع جاهزية للتوسع قابلة للوصول إلى 16.8 ميغاواط.

وتمثل هذه المشاريع المرحلة الأولى من العصر الجديد لمراكز بيانات stc من "الجيل القادم".

وحسب بيان الشركة فقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح، فمراكز البيانات الجديدة في جدة والمدينة المنورة جاهزة ومتصلة عبر الإنترنت، واليوم ينطلق مركز البيانات الثالث من نوعه في الرياض.

في حين من المنتظر أن تشهد المرحلة الثانية من البرنامج 4 مراكز بيانات جديدة إضافية في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة، وستصل الطاقة الحيوية لتقنية المعلومات فيها إلى 40.8 ميجاوات. إضافة إلى أكثر من 105 ميجاوات من قدرة تكنولوجيا المعلومات لمركز البيانات في جميع مناطق المملكة باستخدام نفس النموذج عالي المرونة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر: "أعلنا أمس شراكة مع علي بابا كلاود و eWTP استثمرنا فيها نحو 500 مليون دولار، واليوم نعلن استثمارا آخر بقيمة نحو مليار ريال في 3 مراكز بيانات صممت وفق أعلى المعايير العالمية، إذ حصل التصميم الجديد لمراكز البيانات على شهادة المستوى الثالث للتصميم والبناء من معهد (The Uptime Institute )، ويعد التدشين دليل على التزام الشركة بتحقيق استراتيجيتها للتحول الرقمي "تجرأ"، وإحداث تحول كبير في بنية الشبكة لتمكين التحول الرقمي في جميع مدن المملكة وفق رؤية 2030".

ولتوضيح مستهدفات الشركة أيضا في الفترة المقبلة، قال هيثم الفرج، النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات لدى شركة الاتصالات السعودية "STC"، في تصريحات صحفية صدرت مؤخرا، إن الشركة تعتزم نشر شبكة الجيل الخامس في 71 مدينة سعودية، مضيفا إن الجدوى الاقتصادية تترجم في المضي قدما في الاستثمار في البنية التحتية بما يتوافق مع التطور التقني.

وأوضح الفرج أن حجم الحركة على شبكة الجيل الخامس قد ارتفع 5000%، وهو في ارتفاع مستمر لاسيما مع إطلاق شركة أبل جهازها آيفون 12 الشهر الماضي.

وكان رئيس مجلس إدارة مجلس سامينا، والرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات السعودية، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أكد في تصريحات صحفية له خلال يوليو الماضي ضرورة اعتماد تقنيات الجيل الخامس عبر مختلف القطاعات والمجالات لإنعاش الاقتصاد وإعادة صياغة الخطط الاستثمارية.

وأوضح أن "اتصالات" ضاعفت سعات الشبكات، كما ضاعفت عمليات التوصيل للخدمات والمنتجات عبر منصتها my stc لأكثر من 20 ضعفا، إذ بلغت عدد عمليات التوصيل 20 ألفا باليوم، مقارنة بألف في الأيام السابقة للجائحة.

وكانت الاتصالات السعودية قد حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال بالربع الثالث 2020 مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال واحد للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.4 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.