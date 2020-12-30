المركزى البحرينى يطالب البنوك بتمديد مدفوعات قروض 6 أشهر إضافية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب البنك المركزى فى البحرين من البنوك وشركات التمويل تمديد مدفوعات القروض ستة أشهر إضافية اعتبارا من يناير، إذ يتحرك البنك للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الشركات والأفراد.

وفي تعميم أصدره أمس الثلاثاء، قال إنه ينبغي على البنوك الإبقاء على مبلغ القسط دون تغيير وعدم زيادة معدلات الربح أو أسعار الفائدة على تلك القروض.

وقال البنك المركزي إنه سيعيد تقييم الحاجة لاستمرار تلك الإجراءات التيسيرية في 2021.

وتسعى البنوك المركزية في الخليج إلى حماية الشركات من تداعيات جائحة كوفيد-19 عبر إجراءات التحفيز مثل إرجاء مدفوعات الديون.

وهذا الشهر قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنوك في المنطقة ستشهد المزيد من تدهور جودة الأصول في 2021، حين تنتهي برامج لإرجاء سداد القروض ومرونة من جانب الجهات التنظيمية تجاه تسجيل البنوك لمخصصات خفض القيمة.