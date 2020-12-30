شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع فى ظل ارتفاع الأصول عالية المخاطر بفضل الآمال بتحفيز جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أعوام مقابل العديد من العملات اليوم الأربعاء إذ تجاوز المتعاملون تأجيلا جديدا في إقرار تحفيز نقدي في الولايات المتحدة وواصلوا المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية.

وسجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي. وتراجع لأدنى مستوى في أكثر من خمسة أعوام مقابل الفرنك السويسري فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.

وانخفض الدولار فيما صعدت الأصول العالية المخاطر منذ توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون المساعدة والإنفاق يوم الأحد نظرا لأن تقديم المزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي يقلل الطلب على حيازة الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا.

ونزل الدولار إلى 1.2295 مقابل اليورو اليوم الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018.

ولامس 0.8815 مقابل الفرنك السويسري وهو أدنى مستوى منذ يناير 2015.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3552 دولار.

وتراجع الدولار إلى 103.26 ين.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 89.711 وهو أدنى مستوى خلال أكثر من عامين.

ويترقب الكثير من المستثمرين تولي إدارة أمريكية جديدة السلطة بعدما يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير.

وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل الدولار الأمريكي. وتُعتبر العملتان مؤشرين على الإقبال على المخاطرة لارتباطهما بالسلع الأولية العالمية.

وارتفع اليوان في المعاملات المحلية إلى 6.5251 مقابل الدولار.