شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعدل بالخفض نمو الناتج المحلى لعام 2019 إلى 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان من مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 عُدل بالخفض إلى ستة بالمئة عند 98.65 تريليون يوان (15.12 تريليون دولار). وكان معدل نمو الناتج المحلي في 2019 قبل التعديل 6.1 بالمئة. وتعدل الصين على نحو اعتيادي بياناتها السنوية للناتج المحلي الإجمالي.

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