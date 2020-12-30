شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بطيء- تحليل - 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر الزوج ضمن محاور القناة الصاعدة واستقراره مؤخرا فوق الحاجز المتمثل بمستوى 126.60 إلا أننا نلاحظ بطء في المحاولات الصاعدة نتيجة لافتقاره للعزم الإيجابي حتى هذه اللحظة.
لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي مع التأكيد على أهمية تذبذبه فوق مستوى 126.60 ليزيد ذلك من فرص انجذابه قريبا نحو المحطات الإيجابية الرئيسية والتي تتمركز حول 127.40 وصولا للمقاومة الممتدة حاليا نحو 128.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.50 و 127.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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