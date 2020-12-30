الباوند مقابل الين لا يزال صاعد-تحليل - 30-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تمسكه بسيطرة الميل الصاعد بتقديمه مؤخرا لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم الأولي المستقر عند 139.30 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات إيجابية جديدة خلال الفترة الحالية, يحتاج السعر حاليا لتجاوز مستوى 140.30 ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الرئيسية والتي قد تبدأ من 140.90 و 141.80 على التوالي.
نكرر التنويه هنا إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الأولي والمذكور سابقا, فإن ذلك سيجبره على تأجيل الهجوم الصاعد وليكرر محاولة اختبار المتوسط المتحرك 55 بوصوله نحو 137.65 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 141.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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