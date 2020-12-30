شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يجدد أمل الارتفاع– تحليل - 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين تداولاته الأخيرة بتقديمه لإغلاق إيجابي باندفاعه فوق الحاجز المستقر عند 1050.00 ليعيد بذلك أمل تجديد المحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه قرب مستوى 80 يدعونا لانتظار وصول السعر قريبا نحو مقاومة القناة الصاعدة والمستقرة قرب 1088.00 وبتجاوزها قد تمتد التداولات الإيجابية نحو 1115.00 و1152.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1035.00 و 1115.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد