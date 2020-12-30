شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يجدد أمل الارتفاع– تحليل - 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين تداولاته الأخيرة بتقديمه لإغلاق إيجابي باندفاعه فوق الحاجز المستقر عند 1050.00 ليعيد بذلك أمل تجديد المحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه قرب مستوى 80 يدعونا لانتظار وصول السعر قريبا نحو مقاومة القناة الصاعدة والمستقرة قرب 1088.00 وبتجاوزها قد تمتد التداولات الإيجابية نحو 1115.00 و1152.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1035.00 و 1115.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يجدد أمل الارتفاع– تحليل - 30-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.