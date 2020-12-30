شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستعد للارتفاع– تحليل -30-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتجميعه للعزم الإيجابي نتيجة لاندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ليعزز بذلك المسار الصاعد والمقترح سابقا, نلاحظ من الرسم المرفق ثبات التداولات فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 3.5200 وليدعونا ذلك لانتظار تسجيله قريبا لأهداف جديدة قد تبدأ من 3.6400 و 3.7900 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5300 و 3.6400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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