شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يلامس الهدف الأول – تحليل - 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يلامس زوج الدولار مقابل الفرنك هدفنا الأول 0.8820 الآن، ويحصل على إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على تقديم مزيد من الميل الهابط والتوجه نحو محطّتنا السلبية التالية التي تصل إلى 0.8730.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.8915 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8750 والمقاومة 0.8870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط