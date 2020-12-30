شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يلامس الهدف الأول – تحليل - 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يلامس زوج الدولار مقابل الفرنك هدفنا الأول 0.8820 الآن، ويحصل على إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على تقديم مزيد من الميل الهابط والتوجه نحو محطّتنا السلبية التالية التي تصل إلى 0.8730.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.8915 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8750 والمقاومة 0.8870
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يلامس الهدف الأول – تحليل - 30-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.