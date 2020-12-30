شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً الآن لينجح بتخطي هدفنا الأول المنتظر عند 0.7640 ويفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب، بانتظار زيارة مستوى 0.7700 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق مستويات 0.7615 و0.7575 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7600 والمقاومة 0.7730

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد