شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر عقود خام برنت الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق 51.55 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد وفتح الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 52.45 ثم 53.85.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 51.05 والثبات دونه، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 48.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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